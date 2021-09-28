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استفزاز جديد.. رتل عسكري تركي يدخل إدلب السورية

استفزاز جديد.. رتل عسكري تركي يدخل إدلب السورية
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

دخل رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين إلى مدينة إدلب السورية في استفزاز جديد يرجح أن يشعل التوترات مع روسيا.

العالم-سوريا

وبحسب ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن الرتل يتالف مما يزيد عن 20 آلية وشاحنة تحمل أسلحة ثقيلة ومدافع ودبابات، اتجهت نحو عمق محافظة إدلب.

ويعد هذا الرتل الثاني من نوعه الذي يدخل إلى إدلب خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تحدث المرصد، الأحد، عن دخول آخر يضم "مجنزرات" للأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب.

واتجه الرتل نحو تل بليون في عمق جبل الزاوية، وسط رفع تحصينات جديدة بأطراف ومحيط النقطة التركية هناك، حيث جرى ضم التل وأطرافه للنقطة، يذكر أن تل بليون هو أعلى تل في المنطقة هناك أي في عمق جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد وثق في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، مقتل 3 جنود من القوات التركية وإصابة 3 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق إدلب – نبش، شمالي محافظة إدلب.

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