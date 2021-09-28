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باكستان توسّع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني ليشمل أفغانستان

باكستان توسّع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني ليشمل أفغانستان
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

قال منصور أحمد خان السفير الباكستاني لدى أفغانستان إن بلاده بحثت انضمام أفغانستان إلى مشروع البنية التحتية للممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف خان يوم الاثنين في مقابلة مع رويترز: ترابط المنطقة عنصر مهم في مناقشتنا مع القيادة الأفغانية ومضينا قدمًا في التفاعل الاقتصادي مع أفغانستان.

وتابع: هذا المشروع المهم (الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني) يوفّر فرصًا جيدة وإمكانية جيدة لمدّ البنية التحتية وربط الطاقة بين أفغانستان وباكستان.. أيضًا ربط جنوب آسيا بمنطقة آسيا الوسطى.

والممر جزء أساسي من مبادرة ’’الحزام والطريق‘‘ التي بموجبها تعهدت بكين بأكثر من 60 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في باكستان، معظمها في شكل قروض.

وقال خان إن مناقشات جرت مع الحكومة التي تقودها طالبان حول هذا الموضوع وأساليب أخرى لتطوير اقتصاد البلاد.

وأضاف: أعتقد أنه كان هناك اهتمام عميق فيما يتعلق بتنمية الترابط الاقتصادي لأفغانستان مع باكستان من خلال الممر الاقتصادي، ومع دول مجاورة أخرى منها إيران والصين ودول آسيا الوسطى.

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