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تظاهرات ضد 'قسد' بالحسكة تنديدا برفع الاسعار والاعتقالات

تظاهرات ضد 'قسد' بالحسكة تنديدا برفع الاسعار والاعتقالات
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

شهدت الحسكة وأريافها الشمالية والغربية في شمال سوريا تظاهرات واعتصامات من قبل الأهالي منددة ورافضة لقرارات «قسد» برفع أسعار الخبز والمحروقات وتنديداً بالاعتقالات التعسفية التي تنفذها الميليشيات بين الفينة والأخرى ضد الأهالي وفرض التجنيد الإجباري.

العالم-سوريا

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد» أوضاعاً معيشية متردية وغلاء فاحشاً في أسعار الخبز والمحروقات وإهمالاً من الميليشيات للجانب الصحي في ظل تفشي جائحة «كورونا» على الرغم من وجود الإمكانيات، ما دفع الأهالي الذين ضاقوا ذرعاً بوعود ميليشيات «قسد» للخروج بتظاهرات واعتصامات شهدتها الحسكة وأريافها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية الداعمة للميليشيات الانفصالية عن تقديم مبلغ 4 ملايين دولار لاحتياجات فيروس «كورونا» العاجلة في المناطق التي تسيطر عليها «قسد» شمال وشرق سورية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

وأشارت السفارة الأميركية في دمشق إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقوم بهذه الأموال بإنشاء مصنع لتعبئة الأوكسجين في الحسكة، لتزويد المستشفيات والعيادات الصحية بالأوكسجين الطبي، وتحسين إمكانيات التشخيص السريري لوباء «كورونا» ومضاعفاته، وإدارة أعراض الوباء وتطبيق المعايير الأساسية لمنع العدوى والسيطرة، من خلال تدريب العاملين في المجال الصحي.

من جانب آخر، أقدم مجهولون في مدينة القامشلي شمال الحسكة على إحراق مكتب ما يسمى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» عقب خلافات وقعت بينهم وبين ميليشيات «قسد».

وأوضحت مصادر إعلامية موالية لـ«قسد»، أن الحريق ناتج عن قيام أشخاص مجهولين برمي قنابل المولوتوف الحارقة على مبنى الحزب ما أدى إلى احتراقه بالكامل واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

المصدر: الوطن

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