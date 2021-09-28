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صحيفة لبنانية: سياسيّين ودبلوماسيّين يعملون مخبرين وكتبة تقارير لدى ضبّاط أمن سعوديّين

صحيفة لبنانية: سياسيّين ودبلوماسيّين يعملون مخبرين وكتبة تقارير لدى ضبّاط أمن سعوديّين
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

 لفتت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الثلاثاء ، إلى أنّ وثائق ​السعودية ​ - ليكس أظهرت سياسيّين ودبلوماسيّين يعملون مخبرين وكتبة تقارير لدى ضبّاط أمن سعوديّين.

العالم_لبنان

كما هي حال النائب وائل أبو فاعورفي تواصله مع رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان، وكشفه له مضمون محادثات مع رئيسَي الحكومة السابقين تمام سلامو​سعد الحريري​، وما يدور في جلسات مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنّ اللّافت أكثر، أنّ أبو فاعور في خدمة تواصله مع السعوديّين، استخدم سفيرًا لبنانيًّا في دولة عربيّة، للتجسّس عليها لمصلحة دولة عربيّة أخرى.

هكذا كان سفير لبنان في اليمنهادي جابر محسوب على النائب السابق ورئيس حزب التقدمي الاشترامي وليد جنبلاط، الّذي ترك صنعاءو يعمل من بيروت​، يكتب تقارير عن أوضاع اليمن في ظلّ العدوان السعودي- الأميركي على هذا البلد، ويرفعها إلى الرفيق أبو فاعور، الّذي كان بدوره، يرفعها إلى الحميدان مذيّلة بـتحيّات وليد بيك، وفق ما تظهره الوثائق التالية الخاصّة بالمخابرات السعودية.

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صحيفة لبنانية: سياسيّين ودبلوماسيّين يعملون مخبرين وكتبة تقارير لدى ضبّاط أمن سعوديّين

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