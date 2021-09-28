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جهود فلسطينية تُبذل للكشف عن مصير 7 مفقودين على الأراضي التركية

جهود فلسطينية تُبذل للكشف عن مصير 7 مفقودين على الأراضي التركية
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى على أن جهات فلسطينية عدة تتابع عن كثب اختفاء عدد من الفلسطينيين على الأراضي التركية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن اتصالات تجرى مع الجهات الرسمية التركية بهذا الخصوص رغم ما أسماه “ضبابية الموقف”.

العالم- فلسطين

وقال مصطفى لصحيفة الـ"قدس العربي" أن 7 أشخاص اختفوا تباعاً منذ بداية الشهر الجاري، من بينهم 3 من قطاع غزة، و4 من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة واحدة، موضحاً أن بعضاً منهم تواجد في تركيا بغرض العمل، وآخرون بهدف الدراسة.

وشدد على أن 5 من المختفين فقدت آثارهم في مدينة اسطنبول، وآخر في ولاية قونيا وسط تركيا، وسابع قرب الحدود مع اليونان، مرجعا أسباب الاختفاء قرب الحدود اليونانية إلى ملفات الهجرة وهو ما يحمل تفسيرات تبدو واقعية حول الاختفاء، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه من تتابع حالات الاختفاء في أماكن أخرى.

وقال: “نتابع مساعي الكشف عن مصير جميع المختفين في أقرب وقت ممكن.. تابعنا مع الجهات الرسمية التركية كل حالة على حدا، وتتبعنا وقت حدوثها، وعقدنا سلسلة اجتماعات رسمية طالبنا فيها ببذل جهود أكبر للكشف عن مصيرهم”.

وتابع: “طالبنا السلطات التركية التي أبدت تعاوناً كبيرا بالمساهمة في الكشف عما إذا كانوا قد فقدوا أو تم توقيفهم بموجب القانون، وفي الحالتين عليها أن تتحمل مسؤوليتها”، منوهاً بأن هناك تواصلا مستمرا مع ذويهم.

حول احتمالية أن يكون هؤلاء قد تم توقيفهم لدى السلطات التركية في إطار تحقيقات معينه، فإن السفير الفلسطيني لم يستبعد ذلك، مشيراً إلى نفي الجهات الرسمية التركية أن يكون هذا هو ما حدث.

وبحسب مصادر محلية، فإن المختفين هم: محمد سهلب فلسطيني من مدينة الخليل فقدت آثاره في ولاية قونيا وسط تركيا، علاء الدين عبد اللطيف محمد حماده من مدينة جنين وهو أحد الموجودين في تركيا بغرض الدراسة، عبد الرحمن أبونواه فقدت آثاره غرب اسطنبول، ناهض صابر الكفارنة، أحمد القيشاوي في منطقة إسنيورت غرب اسطنبول، فاطمة جيتاوي.

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