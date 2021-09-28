إحذر الأدوية والمكملات الغذائية التي ترفع ضغط الدم لديك!

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وبحسب مايو كلينك، نقدّم إليك مجموعة الأدوية والمكملات الغذائية التي ترفع ضغط الدم، لتجنّب تناولها إن كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن، أو استشارة طبيبك قبل تناولها.



أدوية مضادات الالتهابات

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية المضادة للالتهابات ومسكنات الألم في احتباس الماء، ما يؤدي إلى مشاكل في الكلى وزيادة ضغط الدم.

لهذا عند تناول هذه الأدوية، يجب عليك فحص الدم بانتظام.

كما يفضل أن تتحدث إلى طبيبك إذا كان لا بد من الاستمرار في تناول مسكنات الألم التي ترفع ضغط الدم، فقد يوصي طبيبك بتغيير نمط الحياة أو تناول دواء إضافي للتحكم في ضغط الدم.

الأدوية الباردة (مزيلات الاحتقان)

تعمل مزيلات الاحتقان على تضييق الأوعية الدموية، ما يجعل من الصعب على الدم التدفق خلالها، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد تجعل مزيلات الاحتقان بعض أدوية ضغط الدم أقل فاعلية.

وينصح الأطباء بضرورة التحقق من الملصق الخاص بدواء البرد أو الحساسية لمعرفة ما إذا كان يحتوي على مزيل احتقان أم لا، فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

فمن الأفضل تجنّب مزيلات الاحتقان، كما يمكن أن تسأل طبيبك أو الصيدلي عن منتجات البرد المتاحة دون وصفة طبية والمخصصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



مضادات الاكتئاب

تعمل مضادات الاكتئاب على تغيير استجابة الجسم للمواد الكيميائية في الدماغ، بما في ذلك السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين، التي تؤثر على المزاج، وقد تسبب هذه المواد الكيميائية أيضاً زيادة في ضغط الدم.

فإذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب، فقم بفحص ضغط الدم بانتظام، وإذا زاد ضغط الدم لديك أو لم يتم التحكم فيه جيداً، فاسأل طبيبك عن بدائل لهذه الأدوية.

مادة الكافيين

يمكن أن يسبب الكافيين ارتفاعاً مؤقتاً في ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لا يستخدمونه بانتظام.

إذ يمنع الكافيين الهرمون الذي يحافظ على الأوعية الدموية مفتوحة، ما يسمح للدم بالمرور بسهولة، وهذا قد يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية لإثبات أن الكافيين يرفع ضغط الدم على المدى الطويل.

ولمعرفة ما إذا كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك أم لا، افحص ضغط الدم بعد حوالي 30 دقيقة من شرب فنجان قهوة أو مشروب آخر يحتوي على الكافيين، إذا ارتفع ضغط الدم لديك بمقدار خمس إلى 10 نقاط، فقد تكون حساساً لتأثيرات الكافيين في رفع ضغط الدم.



المكملات العشبية

تذكر أن تخبر طبيبك عن أي مكملات عشبية تتناولها أو تفكر في تناولها، لمعرفة ما إذا كان المكمل قد يرفع ضغط الدم أو يتفاعل مع أدوية ضغط الدم.

وقد تتضمن أمثلة المكملات العشبية التي يمكن أن تؤثر على ضغط الدم أو أدوية ضغط الدم، كمكمل زهرة العطاس، الجينسنغ، عرق السوس، والإيفيدرا.