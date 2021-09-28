شاهد.. ثورة الامام الحسين، نهضة إصلاحية عبر التاريخ

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وقال الشيخ اديب في حديث لقناة العالم الاخبارية ان امة جد الحسين صلی الله عليه واله وسلم، لم تكن اهل الكوفة او اهل العراق حيث ذكر في القرآن الكريم وكنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، اذاً الامام الحسين عليه السلام نهض بهذه الحركة الاصلاحية ليصحح مسار الأمة الإسلامية التي انحرفت انحرافاً كبيراً عن مسارها الحقيقي والصحيح وكادت ان تلامس العودة الى المربع الاول في الجاهلية.

وأكد الشيخ اديب على أن الحركة الاصلاحية التي ارادها الامام الحسين عليه السلام، حركة متعددة الجوانب وهي حركة إصلاحية للوقوف في وجه الحاكم الفاسد وبوجه من يدعي انه هو مصدر التشريع وحامل التشريع في الوقت الذي يكون هو مصدر الفساد ومصدر الظلم ولذلك الحركة الاصلاحية لم تبدأ في 61 من الهجرة لتنتهي في نفس هذا العام ولهذا السبب عندما كان الامام الحسين عليه السلام ینادي هل من ناصر ينصرني، هذا النداء لم يكن استغاثة لشخص محاصر يريد ان يخلصه الناس من بين ايدي هؤلاء الطغاة انما هي صرخة عبر الزمن وعبر التاريخ لتقول أنا لست فقط في كربلاء وعلى ساحة القتال اطلب من الأمة ان تأتي الي لكي تكون شريكة معي في النهضة الاصلاحية.

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