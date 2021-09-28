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"المرصد": قصف جوي للشريط الحدودي بين سوريا والعراق

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

ادعى ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فجر اليوم الثلاثاء، أن أصوات انفجارات سمعت قرب منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية.

العالم-سوريا

وقال "المرصد السوري" المنتمي الى المعارضة إن "أصوات انفجارات سمعت عند الحدود السورية العراقية قرب البوكمال، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع قصف مدينة الميادين حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور، نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع في منطقة غرب الفرات.

وزعم "المرصد السوري" أنه وثق في منتصف شهر سبتمبر استشهاد 3 أشخاص من "الحشد الشعبي" العراقي جراء استهداف جوي على الحدود السورية العراقية.

وادعى بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأوضح أن الطائرات المسيرة التي استهدفت آليات وشاحنات عناصر الحشد الشعبي بريف البوكمال لا تزال مجهولة الهوية، وسط نفي واشنطن أن تكون طائراتها نفذت الضربات.

هذا ولم تؤكد أية جهات رسمية عراقية أو سورية بعد الانباء حول تعرض الشريط الحدودي بين البلدين لقصف جوي فجر اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في ظل اشتداد الاشتباكات التي شهدتها مناطق شمال سوريا في الأيام الأخيرة بين مختلف القوات العسكرية المتواجدة في المنطقة، وبالتزامن مع الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم أمس بين الجيش السوري والإرهابيين من جهة، وكذلك الجيش التركي مع مسلحين أكراد سوريين من جهة أخرى.

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"المرصد": قصف جوي للشريط الحدودي بين سوريا والعراق

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