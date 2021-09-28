أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

ايران ..

- القائد.. على الطلبة تسليط الأضواء على الحقائق بجهاد التبيين بالأجواء الإفتراضية لإفشال الحملات المعادية

جوان ..

- عزلة الكيان الصهيوني وراء صراخ نفتالي بينيت الذي عكس عمق رعبه من إيران

رسالت ..

- القضاء العراقي يصدر مذكرات إعتقال بحق المشاركين بمؤتمر أربيل الصهيوني

جام جم ..

- أربيل تلعب بشكل خطير في ملعب الصهيونية بإستضافتها مؤتمرا للتطبيع .

خراسان ..

- طالبان توسع عمليات التهجير القسري للسكان على أساس عرقي وطائفي

اطلاعات ..

- حركة أنصار الله اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية متطورة من دون طيار

ابتكار..

- مندوبنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية .. التقرير الأخير لمدير هذه الوكالة يفتقر للدقة تماما

ابرار ..

- الإدارة الأمريكية تعبر عن غضبها إزاء التعاون النفطي بين إيران وفنزويلا

كيهان ..

- مسؤول أمني كبير سابق في الكيان الصهيوني يحذر من مستقبل أسود داعيا اليهود للرحيل منه

قدس ..

- أوروبا ستتجه بعد رحيل ميركل نحو مفترق طرق , فإما تعزيز الإتحاد الأوروبي أو إنهياره

جمهوري اسلامي ..

- أحمد شاه مسعود يحذر من تحول أفغانستان إلى بؤرة للإرهاب

سياست روز...

- محافل إعلامية إقليمية تؤكد تعرض فتية وناشئين للتعذيب في سجون النظام الخليفي بالبحرين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في الشأن التونسي في مقالها ( تونس نموذج آخر لتناقض سلوكيات الغرب).. الرئيس التونسي قيس سعيد قام بما يشبه الانقلاب قبل نحو شهرين بحله لحكومة المشيشي وتجميده للبرلمان برئاسة راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاخواني . وقرار سعيد جاء في خضم مظاهرات تندد بالغلاء وتدهور الاوضاع المعيشية وفشل مكافحة كورونا، ( إن الرئيس التونسي عمد بعدها لحصر السلطة بيده بالكامل إستنادا لتفسيراته لبنود دستورية وخلف مبرر تفادي عودة الديكتاتورية) ان حصر السلطات بيد رئيس الجمهورية اثار هواجس بدوره من ان يكون الامر بداية لانحسار الديمقراطية الفتية بتونس . ومع ذلك صمتت البلدان الغربية تماما ازاء ما يحدث وهي التي تثير في العادة ضجة كبرى في مثل هذه الحالات ./ ان صمت الغرب ازاء الاوضاع بتونس يعود ببساطة الى ان اجراءات الرئيس التونسي تستهدف تيارا اسلاميا لم يشفع له انضمامه للعملية الديمقراطية. وبالطبع من المتوقع ان تدخل تونس في ازمة علاقات مع تركيا وقطر وازدهار في العلاقات مع السعودية والامارات ومصر .

جمهوري اسلامي ...

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي عن مؤتمر اربيل في كردستان العراق وردود الفعل والانعكاسات الداخلية في مقالها ( هذا الطريق مغلق ).. واجه مؤتمر اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني والذي حمل اسم (السلام والإسترداد ) عاصفة ادانة رسمية وسياسية وشعبية في العراق تمثلت بادانة صريحة وحازمة من الحكومة العراقية والبرلمان والقوى السياسية والشعبية ومطالبات بملاحقة المشاركين فيه، (إن مؤتمر أربيل صهيونيا بإمتياز لا من حيث مطالباته بالتطبيع وطبيعة المشاركين فيه فحسب بل من حيث الجهة المنظمة أيضا) اذ لم يعد سرا على احد بأن مؤسسة " اتصالات السلام " وهی مؤسسة صهيونية امريكية مقرها نيويورك وراء تنظيم هذا المؤتمر عبر وسطاء يهود عراقیین وبالتنسيق مع السلطات المحلية بكردستان العراق .وفي كل الاحوال فشل هذا المؤتمر فشلا ذريعا فاجواء الادانة الداخلية الحازمة حولته الى فضيحة بجلاجل للكيان االصهيوني ولمنظميه.

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقالها( طالبان والمجتمع الدولي..مواجهة مبكرة ).. المجتمع الدولي بدأ يفقد حتى ذلك البصيص الضعيف من الامل بشأن ان كون ادعاء طالبان من انها تغيرت صحيحا, وهذا الواقع بات يشكل حائلا كبيرا يحول دون الاعتراف بطالبان والى حد رفض طلبها بالقاء خطاب في الجمعية العامة للامم المتحدة، ( إن هناك رؤية تطرحها بلدان قليلة بينها قطر وباكستان تدعو للتعامل مع طالبان لتشجيعها على الإلتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ) لكن المشكلة هي ان الامور قد لا تسير وفقا لمثل هذه التمنيات والامآل , فما تقوم به طالبان من اعمال عنف وتهجير قسري على اسس عرقية وطائفية وفرضها قيودا عجيبة على الحريات العامة خاصة ضد المرأة يعزز الهواجس والمخاوف الدولية من ان طالبان هي نفس طالبان اواخر التسعينيات وحديثها عن التغيير لا اساس واقعي له .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( نظرة على أزمة حركة النهضة).. استقال اكثر من مئة وعشرة من قياديي وكوادر حركة حزب النهضة الاسلامي الميول بتونس من هذا الحزب احتجاجا على مواقفه مقابل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.. (إن هذه الإستقالات تعكس وجود إستياء عميق في أوساط هذا الحزب الإخواني بعد خروجه من السلطة إثر قرارات الرئيس التونسي) والواقع هو ان حزب النهضة يعاني من خلافات داخلية قبل الاحداث الاخيرة بتونس في واقع الامر اي قبل اتخاذ الرئيس التونسي لقراره بحل الحكومة وتجميد البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة وهي انقسامات ترتبط بوجود رؤية تقليدية تسعى للسيطرة الى النظام عبر الغطاء الديمقراطي , واخرى ترى ان مثل هذا النهج سيؤدي لنتائج سلبية لتونس وللتيار الاسلامي فيها.

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا يتحدث عن ( إسقاط طائرة تجسس أمريكية في مأرب) جاء فيه .. اعلن حركة انصار الله اليمنية عن اسقاط طائرة تجسس امريكية متطورة من دون طيار في اجاء محافظة مأرب الاستراتيجية .. ( المتحدث بإسم القوات اليمنية المشتركة العميد يحيى سريع أوضح في بيان رسمي أن الطائرة من طراز "اسكن إيغل" المتطورة ) من جانبها قال خبراء عسكريون بصنعاء ان هذا الطراز من الطائرات المسيرة الامركية هو الاكثر تطورا في امريكا ويزيد ثمن الطائرة الواحدة عن احد عشر مليون دولار وهي قادرة على الطيران بشكل متواصل يوما كاملا ومجهزة بكاميرات دقيقة، وحول مهمتها قال هؤلاء الخبراء بانها تحديد مواقع الجيش وحركة انصار الله في دعم امريكي للتحالف السعودي.

سياست روز ..

حول الانتخابات البرلمانية في المانيا كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( نهاية حقبة ).. فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعام اولاف شولتز في الانتخابات البرلمانية في المانيا على حساب الحزب الديمقراطي المسيحي اي الحزب السابق للمستشارة الالمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل، ( إن إعلان ميركل عن خروجها من الحياة السياسية كان عاملا رئيسيا وراء إضعاف موقف حزبها السابق في الإنتخابات ) وبالطبع هناك ايضا نوع من الاستياء الداخلي ازاء الحزب الديمقراطي المسيحي خلال زعامة ميركل ورغم كل شهرتها ومكانتها باوروبا والعالم , وهو استيار يرتبط بمواقفها ازاء قضايا الهجرة والمهاجرين، وفي كل الاحوال انتهت الحقبة الميركلية بعد ستة عشر عاما , والمانيا قد تشهد تغييرات في سياساتها الداخلية والاوروبية والدولية ايضا.