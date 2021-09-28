وكالة: إحباط محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى العراق

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشرة بالجيش تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيساً زنة 500 كغم مملؤة بمادة TNT الى الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية في الحدود"، مشيرة الى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي".

وتابعت أنهم "قاموا بإفراغ الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

وفي سياق آخر، ذكرت الخلية أن "قوة من الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية تمكنت من قتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، وذلك بعد أن قامت بإطلاق النار على مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر وهم يحاولون فتح أحد المحال على الشارع العام في منطقة القادرية بناحية مكيشيفة"، موضحة أن "هذه العملية جاءت بعد الاشتباك مع هذه العصابة ،وما زال البحث جارياً عن العنصرين الإرهابيين، فيما تم العثور على جثة العنصر الثالث".

وأشارت الى أن "العملية أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد منتسبي الشرطة الاتحادية".