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بالفيديو:مراسل العالم يرصد أخر مستجدات زيارة الأربعين

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم بامتلاء الروضة الحسينية والشوارع المحيطة بالصحن المقدس من الزوار، اضافة الى الطرق التي تربط مدينة كربلاء المقدسة بباقي المحافظات العراقية.

العالم - خاص العالم

وأشار مراسل العالم الی أن مسيرة الأربعين المليونية تسير بإنسيابية عالية حيث لم تحدث اي مشكلة، كما أن القيادة المشتركة للقوات العراقية اعلنت عن عدم حدوث اي خروقات امنية خلال هذه المسيرة.

وتستمر المواكب الحسينية في تقديم الخدمات الى الزوار العراقيين وزوار أجانب قدموا من ايران ودول اخری، حيث أصدرت الحكومة العراقية 3 آلاف تأشيرة اضافية للسماح للزوار الايرانيين بالمشاركة في مراسم زيارة الاربعين.

ورصد مراسل قناة العالم مشاركة العديد من قادة المقاومة العراقية راجلين في مسيرة الأربعين.

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