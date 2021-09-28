شاهد.. ما هي رسائل نهضة الامام الحسين(ع)؟

العالم - خاص العالم

وأوضح البحيصي خلال مشاركته في تغطية مباشرة لمراسم زيارة الأربعين على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الله تعالى قال في القرآن الكريم "ليقوم الناس بالقسط"، هذا القسط الذي ينبغي ان يقوم الناس به هي خلاصة دعوة الرسل والأنبياء ونحن نراقب هذا المشهد المهيب وهذا الطوفان البشري يشبه بيوم الحشر ويوم قيامة الناس لرب العالمين.

وتابع البحيصي أن في هذا اليوم تتجلى مظاهر أسماء الله الحسنى وهذا المشهد يكثف مظهرية الأسماء الحسنى التي هي لله سبحانه وتعالى التي جسدها خروج الحسين(ع) وقيامة الحسين(ع) ونهضة الحسين(ع).

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