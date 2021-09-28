الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ما هي رسائل نهضة الامام الحسين(ع)؟

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية - الايرانية محمد البحيصي أن استنهاض وقيامة الشعوب هو غاية رسالة الأنبياء.

العالم - خاص العالم

وأوضح البحيصي خلال مشاركته في تغطية مباشرة لمراسم زيارة الأربعين على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الله تعالى قال في القرآن الكريم "ليقوم الناس بالقسط"، هذا القسط الذي ينبغي ان يقوم الناس به هي خلاصة دعوة الرسل والأنبياء ونحن نراقب هذا المشهد المهيب وهذا الطوفان البشري يشبه بيوم الحشر ويوم قيامة الناس لرب العالمين.

وتابع البحيصي أن في هذا اليوم تتجلى مظاهر أسماء الله الحسنى وهذا المشهد يكثف مظهرية الأسماء الحسنى التي هي لله سبحانه وتعالى التي جسدها خروج الحسين(ع) وقيامة الحسين(ع) ونهضة الحسين(ع).

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

17 مليون شخص يشاركون في زيارة الاربعين

توجهات اعلامية تآمرية لحجب العقول عن الثورة الحسينية

شاهد.. مراسل العالم في كربلاء المقدسة: عدد زوار مراسم الاربعين يفوق العام الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تقدم المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يصل موسكو

رصد تحركات عسكرية نشطة للاحتلال الامريكي بريف الحسكة + فيديو

رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا: قرار حزب العمال انتصار لفلسطين

الشيوخ الأمريكي يهدد تركيا بعقوبات إضافية