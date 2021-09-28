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سلطنة عمان: نعمل مع كافة الأطراف لإنهاء حرب اليمن

سلطنة عمان: نعمل مع كافة الأطراف لإنهاء حرب اليمن
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" إن بلاده تواصل العمل مع أطراف الأزمة اليمنية من أجل إنهاء الحرب في اليمن ومكافحة الإرهاب وإنها تدعم المصالحة الأفغانية، وجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.

العالم - عمان

جاء ذلك خلال كلمة السلطنة التي ألقاها "البوسعيدي" عبر الفيديو، مساء الاثنين، أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الثلاثاء الماضي.

وخلال الكلمة أكد البوسعيدي التزام السلطنة بحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، التزاماً بسياستها التي يواصل سلطان البلاد هيثم بن طارق العمل بها.

وقال البوسعيدي إن السلطنة تواصل العمل مع السعودية، والمبعوثين الأممي (هانس غروندبرغ)، والأمريكي (تيموثي ليندركينغ) الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية، لإنهاء الحرب.

وتهدف السلطنة، بحسب وزير خارجيتها، لإنهاء الحرب عبر وقف شامل ودائم لإطلاق النار من الأطراف كافة، واستئناف الجهود الإنسانية بشكل كامل.

وأعرب البوسعيدي عن أمل السلطنة في أن تؤدي محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني إلى نتائج تحقق التوافق المرجو بين الأطراف كافة.

كما أعرب عن أمل مسقط في أن تعمل الأطراف الأفغانية على التصالح وتغليب المصالح العليا للشعب.

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