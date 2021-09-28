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عشائر كربلاء تدعو الى معاقبة جميع من حضر لمؤتمر اربيل

عشائر كربلاء تدعو الى معاقبة جميع من حضر لمؤتمر اربيل
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وجهاء وشيوخ عشائر كربلاء عن استنكارهم لمؤتمر أربيل الداعي الى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم-العراق

وقال مدير شؤون العشائر في كربلاء المقدسة العميد زهير الياسري لوكالة المعلومة ان “عشائر كربلاء ووجهائها عقدت اجتماعا هذا اليوم وأعلنت عن موقفها الرافض لمؤتمر الذل الذي اجتمع فيه حثالات المجتمع من الخونة للعقيدة والوطن في اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف الياسري “اننا كعشائر كربلاء ندعو الشرفاء في العراق والعالم ان يقفوا صفا واحدا امام هذه المؤامرة البائسة، ومعاقبة جميع من دعا وحضر لهذا المؤتمر”.

وطالب “الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشاركين في هذا المؤتمر”.

وفي تصعيد خطير ووسط ترحيب إعلامي صهيوني، عُقد مؤتمر "السلام والاسترداد" في مدينة أربيل شمالي العراق، يوم الجمعة الماضي، والذي دعا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني بحضور شخصيات عشائرية وقيادات بعثية سابقة في النظام البائد.

وأعربت الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماعات التي تعقدها بعض الشخصيات بشكل غير قانوني بمدينة اربيل، والداعية لتطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي.

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