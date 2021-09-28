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الصحة العراقية تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية

الصحة العراقية تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية، مبينة أنه لم يتم تسجيل أي حالات صحية خطيرة خلال الزيارة.

العالم-العراق

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة الصحية التي وضعت لسلامة الزائرين تكللت بالنجاح، حيث لم تسجل لدينا أي حالات صحية خطرة"، مبيناً أن "الخطة شملت الكثير من المرافق وتضمنت نشر سيارات الاسعاف على طول مسير الزائرين الى الإمام الحسين (عليه السلام) ،إضافة الى فرق علاجية في المواكب الحسينية التي تقدم الخدمات الصحية للزائرين".

وأضاف أن "هناك فرقاً رقابية على سلامة المواد الغذائية والمياه المقدمة للزائرين التي قامت بدورها في جميع مناطق تواجد الزائرين"، مشيراً الى أن "هناك جهوداً لدائرة صحة كربلاء وفرقها الصحية ومستشفياتها ومراكزها حيث تتم معالجة الآلاف من المرضى في المفارز الصحية المنتشرة في جميع المواقع، وهذا يدعو الى الفخر وتقديم الشكر لدائرة صحة الكربلاء ودوائر الصحية المساندة وخاصة دوائر الصحة في المحافظات الجنوبية وحتى المحافظات الشمالية التي قدمت إمكانياتها".

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