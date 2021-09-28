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مندوب ايران ردا على بينيت: لن نتردد في الدفاع امام اي تهديد وفي اي وقت كان

مندوب ايران ردا على بينيت: لن نتردد في الدفاع امام اي تهديد وفي اي وقت كان
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

رد المستشار الثاني في ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيويورك بيمان غدير خمي على مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني الفارغة مؤكدا بان ايران لن تتردد في الدفاع امام اي تهديد وفي اي وقت كان.

العالم - ايران

وقال غدير خمي في تصريح الاثنين ردا على مزاعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني في اجتماع الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك: انني ارغب في الاستفادة من هذه الفرصة والرد على مزاعم رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي التي لا اساس لها. لقد سعى كسلفه سيئ الصيت لطرح معلومات خاطئة ومزاعم لا اساس لها ضد بلادي. لقد سعى بيأس والادعاء بالمظلومية للايحاء بان كيانه بريء.

واضاف: بطبيعة الحال ان هذا الامر ليس مستغربا، لان الخداع هو جزء من جدول اعمالهم دوما. هدفه الخبيث واضح؛ التغطية على جميع سياسات الكيان الصهيوني التوسعية والمزعزعة للاستقرار وسلوكياته الاجرامية في المنطقة على مدى 7 عقود ماضية.

وتابع مندوب ايران: لقد كان عليه بدلا من تقديم مثل هذه المعلومات الخاطئة وطرح اتهامات لا اساس لها ان يقول بان كيانه بصفة قوة الاحتلال الوحيدة في المنطقة والذي اشعل اكثر من 15 حربا وهاجم بلا استئناء جميع جيرانه وحتى دولا خارج المنطقة مازال يواصل احتلال بعض الاراضي وقد ارتكب الجرائم الدولية الرئيسية الاربع ليس مرة واحدة بل مرارا واحيانا بالتزامن معا ومازالت هذه القائمة السوداء والطويلة مستمرة.

يتبع ..

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