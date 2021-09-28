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توقيف 9 أشخاص  في لبنان لتورطهم في قضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

توقيف 9 أشخاص  في لبنان لتورطهم في قضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

في اطار ملاحقة المتوطين في قضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم في شرق لبنان اوقف الجيش اللبناني  تسعة اشخاص فيما يتعلق بهذة القضية.

العالم_لبنان

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء البيان الآتي: إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفترق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021 وتوقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها باستكمال التحقيق.
وقد أوقفت المديرية تسعة أشخاص آخرين اشتبه بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد.
أحيل السوريان المذكوران مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص.
ويهم قيادة الجيش أن تنفي ما أوردته بعض وسائل الإعلام من معطيات حول مجريات التحقيق مستندة إلى مصادر عسكرية مزعومة، وتؤكد ضرورة التزام البيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش والمعلومات المعممة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

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توقيف 9 أشخاص  في لبنان لتورطهم في قضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم

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