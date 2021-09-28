عمار الموسوي: سليماني والمهندس امتدادا لمعسكر الحسين

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد عمار الموسوي في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان سيدالشهداء الامام الحسين عليه السلام عندما علی صوت الاسلام الاموي في زمانه، وقف مصرحاً ان مثلي لايباع مثله.

وأضاف الموسوي كان يزيد شارباً الخمر، ملاعباً القردة وقاتل النفس المحترمة ولايمكن بأي حال من الاحوال ان يكون والياً علی الاسلام. فنهض سيدالشهداء عليه السلام لاصلاح حال الامة كي يفرقوا بين خط يزيد والخط المحمدي العلوي الحسيني.

وأكد ان المجاهد الكبير الشهيد الحاج قاسم سليماني والمجاهد العظيم ابومهدي المهندس كانا امتداداً لمعسكر الحسين عليه السلام مشيراً الی ان الامام الحسين اتخذ شروطاً لمعسكره قائلاً"الا ومن كان باذلاً فينا مهجته موطناً علی لقاء الله نفسه فليرحل معنا".

وتابع الموسوي:"كان الشهيد سليماني والشهيد ابومهدي مصداقاً لمن بذلوا انفسهم في سبيل الامام المعصوم والاسلام وقد وطنوا انفسهم علی لقاء الله، فكثيراً ما شاهدناهما وهما يتمنيان اللحاق بركب الشهداء السعداء".

وأكد ان دماء الحاج قاسم وابومهدي المهندس، ايقضت الامة وأيقضت العالم وكشفت زيف مزاعم الاصلاح الاميركي والاسرائيلي مؤكدين ان الاميركان والاسرائيليين قتلة ومجرمين ولايريدون السعادة للامة والعالم.

وتوقع الموسوي ان تزيل دماء الشهيدين سليماني والمهندس الغدة السرطانية "اسرائيل".