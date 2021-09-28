قيادي في حماس يدعو لمواجهة التغول على المسجد الأقصى وأراضي الضفة

العالم- فلسطين



وحذر القيادي صوافطة في بيان صحفي، الاحتلال من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا العدوان على المسجد، داعيًا أبناء شعبنا وفصائلنا لمواجهة هذا التغول على المسجد الأقصى وأراضينا في ضفتنا العزيزة.



وشدد على أن "هذه الاعتداءات لن تغير في واقع فلسطينية وإسلامية قدسنا ومسجدنا الأقصى، ولن تنجح محاولات الاحتلال في فرض إرادته وعدوانه على شعبنا وقضيتنا".



وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في ظل هجمة مسعورة من المستوطنين مدعومين بجيش الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية في محاولة لفرض أمر واقع يعزز من اغتصاب أرضنا ومقدساتنا.



وأضاف: "في ذكرى اندلاع انتفاضة الأقصى الـ 21 نؤكد على استمرار شعبنا في تصديه لكل محاولات تهويد الأقصى، وأن شعبنا الذي قدم مئات الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى في انتفاضة الأقصى، مستعد لتقديم كل ما يملك دفاعا عن أرضه ومقدساته".



ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات مكثفة وواسعة من جماعات متطرفة استيطانية بدعوى موسم الأعياد اليهودية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.