الشيوخ الأمريكي يهدد تركيا بعقوبات إضافية

العالم - الأميركيتان

وقالت اللجنة في رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر يوم الثلاثاء: كنا واضحين للغاية من خلال كتابة قانون ’’مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات‘‘ (CAATSA): يتم فرض عقوبات على أي مؤسسة تتعامل مع الجيش أو وكالات الاستخبارات الروسية. وأي مشتريات جديدة من تركيا ستؤدي إلى عقوبات جديدة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد أنه لا يحق لواشنطن التدخل في موضوع حصول تركيا على منظومة إس 400 الروسية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل بكل تأكيد التزود بالمنظومة الصاروخية.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة ’’سي بي إس‘‘ الأمريكية: لا يحق للولايات المتحدة التدخل في موضوع إس 400، لا سيما وأنها أحجمت عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف: إذا كنتم أحجمتم عن تزويدنا بالباتريوت فلا يمكنكم التدخل بخصوص أي منظومة دفاعية نتزود بها من دولة أخرى.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة ستواصل بكل تأكيد التزود بمنظومات إس 400.

وقال إن بلاده دفعت مليارًا و400 مليون دولار من أجل الحصول على مقاتلات إف 35، لكن واشنطن أحجمت عن تسليمها الخمس مقاتلات المتفق عليها.

وذكّر أردوغان بتصريحات سبق وأدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما تساءل: لماذا لا نعطي مقاتلات إف 35 لتركيا التي دفعت مليارًا و400 مليون دولار من أجلها.

يشار إلى أنه تم استبعاد تركيا العضو في الناتو من برنامج إنتاج مقاتلات إف 35 وفُرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع في أنقرة بعد أن اشترت نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس 400.

وتم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 إلى تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في العاصمة أنقرة.