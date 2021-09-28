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الخارجية الإيرانية: الجمهورية الإسلامية لن تقبل بحضور الكيان الصهيوني قرب حدودها وستفعل كل ما تراه ضروريا لضمان أمنها الوطني

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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