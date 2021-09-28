رصد تحركات عسكرية نشطة للاحتلال الامريكي بريف الحسكة + فيديو

العالم-سوريا

وتقول المصادر الاهلية ان الارتال العسكرية غالبيتها تتجه الى القاعدة الامريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي والتي تضم مهبطا لطائرات الشحن والحوامات.

وتضيف المصادر أن 13 دبابة عسكرية كانت قادمة من اتجاه تل بيدر، اتجهت الى مدينة الحسكة ومن المتوقع ان تتجه الى الريف الجنوبي حيث القاعدة العسكرية الامريكية، بالتزامن مع دخول 70 آلية الى قاعدة الشدادي كانت قادمة من رميلان حيث قامت بنقل معدات عسكرية وذخائر من منطقة رميلان الى القاعدة الامريكية في الشدادي.

حسكة

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية.

وتتزامن هذه التحركات واعمال نقل العتاد والآليات العسكرية الى قاعدة الاحتلال الامريكي في الشدادي مع حديث عدم استبعاد "قسد" انسحابا امريكيا من المنطقة، وهذا ما ذكرته الهام احمد رئيسة مجلس "مسد" (الجناح السياسي لـ"قسد") في تصريح اعلامي أمس "لا نستبعد انسحاب امريكي من المنطقة تطبيقا لاستراتيجية الرئيس الامريكي بايدن".

كما نفذ مجلس "مسد" جولة زيارات الى عواصم اوروبية بدأتها من واشنطن عكست مدى الارتباك في موقف "قسد" من ما هو قادم بشأن مطالبة امريكية بعدم الانسحاب حتى يتم تسوية الوضع بشكل نهائي، "في حين تضربت تصريحات بما يخص الجانب التركي فتارة توصفهم بالمحتلين الغاصبين وتارة تتهمهم بالعمل لتغيير ديموغرافية المنطقة وتارة تبدي استعداد قسد للحوار مع الجانب التركي".