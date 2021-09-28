رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يصل موسكو

العالم - ايران

وكان في استقبال اسلامي في مطار موسكو، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا كاظم جلالي واعضاء السفارة الايراني ومسؤولي شركة "روس اتوم".

ويرافق رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في هذه الزيارة ، مساعده والمتحدث بأسم المنظمة بهروز كمالوندي.

وسيبحث اسلامي خلال زيارته لموسكو آخر التطورات والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة "روس اتوم" الحكومية.

وكان اسلامي قد شارك الاسبوع الماضي في اجتماع المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتقى على هامش الاجتماع مع رئيس شركة :روس اتوم" أليكسي ليخاتشيوف.