الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مذكرة احتجاج أردنية تطالب الاحتلال بوقف انتهاكاته في "الأقصى"

مذكرة احتجاج أردنية تطالب الاحتلال بوقف انتهاكاته في
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

وجّهت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها "إسرائيل" بـ"الكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها" في المسجد الأقصى، و"احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس" التابعة للأردن.

العالم- فلسطين

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي إدانتها لـ"استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها السماح بدخول المتطرفين للحرم القدسي الشريف، بأعداد كبيرة، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي".

وأدانت "الخارجية الأردنية" أيضا "السماح لهؤلاء المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومُدانة، فضلاً عن الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إن هذه الانتهاكات تمثل "استفزازاً لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وشدّد على أن المسجد الأقصى، "بكامل مساحته البالغة 144 دونما؛ هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مضيفا أن إدارة الأوقاف الأردنية "هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم كافة، وتنظيم الدخول والخروج منه

روابط ذات صلة

هيئة الأسرى: أوضاع صحية صعبة يعيشها الأسرى المرضى في "سجن الرملة"

حماس: الضفة متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات واشتباكات في جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ملايين الزوار يشاركون في زيارة الاربعين سوی الافغان

أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية

الصحة الايرانية: أكثر من 11 ألف إصابة و239 وفاة جديدة بكورونا

الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي يهاتف عائلات شهداء القدس وجنين

وزير الصحة: تطعيم 70بالمائة من المواطنين ضد كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

مبديا استغرابه لتصريحات الرئيس الآذربيجاني.. خطيب زادة: لن نتحمل تواجد الكيان الصهيوني قريب حدودنا