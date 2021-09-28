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الملكية الأردنية تعود للسفر الى مطار دمشق الدولي

الملكية الأردنية تعود للسفر الى مطار دمشق الدولي
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن بيان صدر عن الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية عن عودة الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل.

العالم - سوريا

وقال البيان إنه تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها، كما تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة “عمون” صباح اليوم الثلاثاء أن الملكية الأردنية ستستأنف رحلات نقل الركاب إلى العاصمة السورية دمشق ابتداء من الشهر المقبل.

وشارك في الاجتماعات التي بدأت أمس الاثنين عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمياه والري محمد النجار، والنقل وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومن الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.

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