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مراسل العالم: 3 شهداء وعشرات الجرحى جراء اعتداء قوات الأمن في العاصمة النيجيرية أبوجا على مسيرة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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