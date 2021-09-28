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الأمن القومي: توتر العلاقات بين إيران وأذربيجان يخدم الكيان الصهيوني

الأمن القومي: توتر العلاقات بين إيران وأذربيجان يخدم الكيان الصهيوني
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده، أن التوترات في العلاقات بين إيران وأذربيجان تخدم الكيان الصهيوني.

العالم - إيران

وقال محمود عباس زاده لوكالة "تسنيم": نعتقد أن أي سلوك أو موقف قد يؤدي إلى التوتر بين إيران وأذربيجان هو بمثابة تحرك في ساحة المسيئين كالكيان الصهيوني، لذلك يجب على المسؤولين في جمهورية أذربيجان توخي الحذر في تصريحاتهم حتى لا تتعرض العلاقات بين البلدين لبعض المواقف غير الناضجة.

وأشار إلى موقف إيران من نزاع قره باغ، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت موقفاً على أعلى المستويات بشأن إنهاء احتلال قره باغ واحترام الحدود الدولية، بالإضافة إلى أن الشعب الإيراني كان إلى جانب شعب جمهورية أذربيجان في هذا الصراع.. ومع ذلك، بعد تحرير قره باغ، من الضروري إقامة نظام جديد في هذه المنطقة، ويجب حل القضايا بين البلدين، بما في ذلك حركة الشاحنات في منطقة قره باغ، من خلال الحوار.

وأكد عباس زاده أن: رسالتنا إلى دول الجوار هي أن وجود جمهورية إسلامية قوية ومقتدرة سيضمن السلام والهدوء والأمن في الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك أذربيجان.

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