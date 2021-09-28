اليكم اهم النصائح لاختيار مرتبة السرير الملائمة

العالم - صحة

و في الحقيقة انتشر في الفترة الأخيرة العديد من أنواع المراتب المختلفة في الأسواق، مما أدى إلي إصابة الأشخاص بالحيرة عند اتخاذهم قرار شراء مرتبة سرير جديدة.

لذلك السبب اليكم مجموعة من النصائح تساعدك في اختيار مرتبة السرير المناسبة التي تعطيك الشعور بالراحة.

متى يجب تغيير مرتبة السرير بأخرى جديدة ؟

كل الشركات التجارية المتخصصة في صناعة مراتب السرير تعطي ضمان 10 سنوات، فلذلك السبب يفضل تغيرها كل عشر سنوات لتجنب الإصابة بآلام الظهر والرقبة، والحصول على ساعات نوم مريحة وغير مقلقة.

المواصفات القياسية لمرتبة السرير الجديدة:

صلابة المرتبة: تتعدد درجات صلابة مراتب السرير، فهناك مراتب صلبة جداً و مراتب ناعمة و مراتب وسط، و في كل الأحوال لا يعتمد اختيارك لصلابة المرتبة بناء علي ذوقك، و لكن بناء على ما يناسب حالتك الجسمية و وزنك و عادات النوم الخاصة بك.

تقديم الدعم لجسمك: هذه النقطة من النقاط المهمة الواجب مراعاتها فيجب أن تكون المرتبة قادرة على دعم كل جزء في جسمك، و في العموم المراتب الصلبة لا تناسب انحناءات العمود الفقري مما يؤدي إلي حدوث آلام في الظهر و الرقبة، و المراتب ذات الليونة العالية تساعد على استرخاء عضلات الجسم وتجعل الكتف في مستوى غير مستوي الجسم مما يؤدي أيضا إلى حدوث آلام، لذا عليك تجربة المرتبة قبل شرائها كي تستطيع إختيار المناسب لك.

سوست المرتبة: من الضروري اختيار سوست مناسبة لطبيعة الجسم فعلى سبيل المثال يفضل اختيار المرتبة التي تحتوي على سوست صلبة عند منطقة الرقبة و الكتفين ، و ناعمة عند الظهر.

نوع الخامات المصنع منها مرتبة السرير: و هناك العديد من الأنواع المختلفة المصنع منها مراتب السرير مثل اللاتكس الطبيعي، والميموري فوم، والقطن والإسفنج والفايبر و غيرها من الخامات الأخري.

حجم مرتبة السرير: بالطبع إختيار حجم المرتبة يعتمد على حجم السرير وعلى طول الأشخاص الذين سوف ينامون علي هذا السرير، و أيضاً علي عدد الأشخاص، و وزنهم.

في النهاية نحب أن ننوه أن التنسيق الداخلي للغرفة يعتمد بشكل رئيسي على السرير و اختيار مرتبة السرير المناسبة مع إختيار المفارش ذات الألوان الفاتحة والمبهجة والتي تعطي الشعور بالراحة عند الجلوس في هذه الغرفة، ويجب عليكم عدم تجاهل أي من هذه الأمور.

كل جزء من أجزاء غرفة النوم يمثل عامل أساسي في شكلها النهائي ، لذا يجب عليكم الإختيار بعناية ودقة فائقة.