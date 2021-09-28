الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
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وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي القيام بعمليات تخريبية داخل البلاد ومقتل زعيمها واعتقال عدد من عناصرها

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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