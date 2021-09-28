دمشق.. 'قنبلة' تنهي خلافا عائليا بوفاة الزوجة وإصابة 7 آخرين

العالم - سوريا

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية عر حساباتها الرسمية، أقدم المدعو (محمد علي . ح) تولد 1979م على رمي قنبلة أمام منزل والد زوجته إثر خلاف بينه وبين زوجته ووالدتها في محلة نهر عيشة (بيادر نادر) ما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها و7 أشخاص كانوا في المنطقة، وبعدها أقدم على محاولة الانتحار.

وحضرت دوريات قسم شرطة القدم وتم إسعاف المصابين لمشفى المجتهد، ومازالت التحقيقات مستمرة.

يذكر أنه قبل أيام شهدت محافظة طرطوس حادثة مشابهة حيث أقدم رجل على رمي قنبلة على شقيقي زوجته أحدهما محامي، أمام القصر العدلي بسبب خلاف عائلي بينهم، ما أدى لوفاتهم جميعاً وإصابة عدد من الأشخاص المتواجدين بمحيط المنطقة.