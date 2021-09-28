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وزير الدفاع الأمريكي: فقدنا 2461 جنديا أمريكيا وأصيب أكثر من 20 ألفا آخرين خلال 20 عاما من الحرب في أفغانستان

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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