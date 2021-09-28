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تسجيل هزتين أرضيتين بقوة متفاوته شمالي العراق

تسجيل هزتين أرضيتين بقوة متفاوته شمالي العراق
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين جديدتين جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "الهزتين الأرضيتين سجلت إلحاقًا بالهزة الاولى التي سجلت صباح اليوم في تمام الساعة 09:02:31، حيث سجلت الهزة الثانية مساء اليوم في تمام الساعة 11:58:22، بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (4،2) درجة، حيث تبعد (12) كم جنوب شرق قضاء كلار، كما سجلت الهزة الارضية الثالثة عند الساعة 02:46:11، حيث بلغت قوتها (4،4) درجة وتبعد (11)كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأشار البيان إلى أنه "تم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

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