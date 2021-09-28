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أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا عبر العراق!

أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا عبر العراق!
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سانا" بأن قوات  الإحتلال الأمريكي أدخلت رتلا محملا بمواد ومعدات عسكرية ولوجستية قادما من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية.

العالم - الأميركيتان

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 50 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات تحمل عربات مدرعة أمريكية وعتادا عسكريا متنوعا دخل الأراضي السورية مساء أمس الأحد قادما من الأراضي العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه أولا إلى مطار خراب الجير ثم تابع سيره باتجاه الحسكة.

ومن المتوقع أن يتوجه إلى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة حيث تقع مقر القاعدة الأمريكية في الشدادي.

وأدخلت القوات الأمريكية خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية.

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