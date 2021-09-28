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بيدرسون يحدد موعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف

بيدرسون يحدد موعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، عن موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، في العاصمة السويسرية جنيف.

العالم - سوريا

وقال بيدرسون خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "هناك أخبار جيدة. بعد ثمانية أشهر من المفاوضات المكثفة مع الرؤساء المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، يسعدني أن أبلغكم أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المنهجية وتم إرسال الدعوات إلى الدورة السادسة للجنة".

وأضاف: "ما زلنا في طور تأكيد اللوجيستيات، لكن المجموعة الصغيرة (يقصد اللجنة) ستجتمع في جنيف في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وسيكون الرئيسان المشاركان معي في اليوم السابق للتحضير للاجتماع".

ويوم أمس، أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، انعقاد جلسة جديدة للجنة الدستورية السورية في منتصف أكتوبر المقبل.

وقال المقداد لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال حول استئناف العملية السياسية السورية: "ستُستأنف قريبا جدا... في منتصف أكتوبر المقبل".

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