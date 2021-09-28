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لبنان يحدد موعد تسجيل مواطنبه غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2022

لبنان يحدد موعد تسجيل مواطنبه غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2022
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أصدر ​ وزير الخارجية لبنان عبدالله بوحبيب  اليوم الثلثاء تعميما الى جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل ​اللبنانيين​ غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في ​الانتخابات النيابية​ 2022 وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني 2021.

العالم_لبنان

من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني عبر الدخول الى الموقع المخصص للتسجيلhttps://diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخول الى موقع الوزارة الرسمي www.mfa.gov.lb أو الحضور شخصياً الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول شرط ان يُبرز المغترب اللبنانيبطاقةهوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أوجواز سفرلبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية.

وطلب الوزير بو حبيب من كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعنية تكثيف الجهود لحض المغتربين على التسجيل.

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