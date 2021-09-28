لبنان يحدد موعد تسجيل مواطنبه غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2022

العالم_لبنان

من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني عبر الدخول الى الموقع المخصص للتسجيلhttps://diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخول الى موقع الوزارة الرسمي www.mfa.gov.lb أو الحضور شخصياً الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول شرط ان يُبرز المغترب اللبناني ​بطاقة​ هوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أو ​جواز سفر​ لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية.

وطلب الوزير بو حبيب من كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعنية تكثيف الجهود لحض المغتربين على التسجيل.