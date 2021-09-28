غانتس يزور الرباط عقب تشكيل الحكومة المغربية

العالم ـ المغرب

وحسب تصريحات نقلتها جريدة هسبريس عن مصادر، فإن غانتس سيكون على رأس وفد من "خبراء ومسؤولين يمثلون قطاع صناعة الأسلحة، لبحث فرص الاستثمار في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين".

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقات تقضي بإنشاء "مجموعة من المصانع الحربية في المغرب، في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين".

وقد نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية سابقا، مقالا لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أكد فيه أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب ظلت سرية.

كما تضمن المقال أن "إسرائيل" باعت للمغرب أجهزة عسكرية، وأجهزة اتصال وتحكم، عن طريق طرف ثالث، منها أجهزة الكشف والتعقب في الطائرات الحربية.

وفي عام 2013، اشترت القوات الجوية المغربية ثلاث طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هارون"، كلفت حينها ميزانية الدولة 50 مليون دولار، بحسب ما نقلت الجريدة المغربية.

وكانت تقارير إعلامية مغربية أكدت أن المغرب سيبدأ تصنيع طائرات دون طيار تعرف باسم "كاميكاز"، بالتعاون مع الكيان الصهيوني.

وفي 22 من ديسمبر/كانون الأول 2020 وقَّع رئيس الوزراء سعد الدين العثماني "اتفاقاً مشتركاً" بين بلاده وكيان الاحتلال والولايات المتحدة، ليصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بعد الإمارات والبحرين والسودان عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن ما سُمي "صفقة القرن".