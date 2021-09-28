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جيش لبنان: الصقر واخرون متورطون بنيترات البقاع

جيش لبنان: الصقر واخرون متورطون بنيترات البقاع
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادةُ الجيش اللبناني تورطَ المدعو مارون الصقر وعددٍ من الأشخاصِ بقضيةِ شاحنةِ النيترات التي ضُبطت في البقاع، داعيةً إلى استقاءِ المعلوماتِ المتعلقةِ بالقضيةِ من مصادرِها الرسميةِ فقط.

العالم ـ لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، أوقفت المديرية تسعة أشخاص اشتبه بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد. وأحيل السوريان المذكوران مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص.

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جيش لبنان: الصقر واخرون متورطون بنيترات البقاع

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