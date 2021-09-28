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الإمارات تستعد لإطلاق قناة إخبارية يعمل بها إعلاميون سعوديون

الإمارات تستعد لإطلاق قناة إخبارية يعمل بها إعلاميون سعوديون
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

تستعد إمارة أبوظبي لإطلاق قناة إخبارية كبيرة تبث من دبي، تستقطب العاملين في المحطات السعودية الموجودة حالياً في دبي، في سياق الحرب الباردة الدائرة بين ابن سلمان وابن زايد.

العالم- الامارات

وبحسب مصادر إعلامية، قامت الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية التابعة للإمارات بالشروع في بعض الاتصالات مع موظفين القنوات السعودية الموجودة بالإمارات لإغرائهم بالأموال وعقود العمل في القناة التي ستفتح مستقبلًا.

تأتي الخطوة الإماراتية في أعقاب قرار الحكومة السعودية قبل أشهر بالتوقف عن منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات التجارية التي مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.

ونتج عن هذا القرار، بدء القنوات الإعلامية السعودية المملوكة للدولة التي تبث من دبي استعداداتها لنقل الموظفين هذا الشهر إلى الرياض.

وكانت وكالة رويترز أوضحت مطلع الشهر الجاري أن قناتي العربية والحدث المملوكتين للنظام السعودي، أبلغتا موظفيهما بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميا من الرياض بحلول يناير المقبل.

كما ناقشت مجموعة (MBC) التي استحوذت الحكومة السعودية على حصة أغلبية فيها منذ عام 2018، خططا للانتقال إلى الرياض.

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