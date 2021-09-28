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بعد إغماء 14 شهرا.. وفاة أحد ضحايا مرفأ بيروت

بعد إغماء 14 شهرا.. وفاة أحد ضحايا مرفأ بيروت
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

توفي اليوم  الثلاثاء، شاب لبناني كان أصيب بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، وظل في غيبوبة منذ إصابته قبل نحو 14 شهرا من الحادث.

العالم_لبنان

وشيع العشرات جثمان الضحية إبراهيم حرب (35 عاما) حيث صلى على جثمانه ودفن في مدافن الباشورة وسط بيروت.

وقال أحد أقارب الضحية إنه كان في غيبوبة منذ إصابته يوم 4 أغسطس/آب في انفجار المرفأ وكان يعالج بالمستشفى طيلة هذه الفترة، لكن دون تحسن وتوفي فجر اليوم.

وكان إبراهيم حرب، المحاسب في مكتبه وسط المدينة بالقرب من المرفأ، عندما وقع الانفجار حيث أصيبت الأحياء المجاورة.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا انفجار المرفأ الى 218 شخصا، بالإضافة إلى إصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

العالم_بيروت

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