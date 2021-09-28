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سيتم تشكيل الحكومة الكندية الجديدة برئاسة ترودو الشهر المقبل

سيتم تشكيل الحكومة الكندية الجديدة برئاسة ترودو الشهر المقبل
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الذي فاز حزبه الليبرالي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الشهر المقبل.

العالم-الامريكيتان

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أنه طلب من خريتسيا فريلاند استمرار أداء مهام نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، وهي وافقت على ذلك.

وتعهد ترودو بالحفاظ على التمثيل المتساوي للنساء في حكومته الجديدة، وذلك بعد أن خسرت 3 وزيرات مناصبهن.

وأشار إلى أن أولوية حكومته ستكون إلزام الموظفين الفدراليين بالتطعيم ضد فيروس كورونا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد الموجة الرابعة من الوباء وأضاف أنه سيعلن عن ذلك خلال الأيام القادمة.

وأكد أيضا أن المشرعين سيعودون إلى مجلس العموم قبل انتهاء الخريف، دون أن يحدد أي موعد لذلك.

يذكر أن الليبراليين فازوا بـ159 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت في 20 سبتمبر الجاري، فيما حصل المحافظون على 119 مقعدا، والديمقراطيون الجدد على 25، وتكتل كيبيك على 33 مقعدا.

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