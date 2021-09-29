الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
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اميركا ترفض منح حق الهبوط لرحلة قادمة من أفغانستان وعلى متنها 117 شخصا بينهم 59 طفلا من الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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