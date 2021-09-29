بطريقة رائعة.. ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان (فيديو)

العالم-رياضة

وحل مانشستر سيتي ضيفًا على باريس سان جيرمان في ملعب "حديقة الأمراء" بالجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وانطلق ميسي من منتصف الملعب، ليتبادل الكرة بلمسة واحدة مع كيليان مبابي، قبل أن يسدد من مسافة نحو 18متراً، ويسجّل أوّل أهدافه في رابع ظهور له مع فريقه الجديد، منذ انتقاله من نادي برشلونة.

وصمّ هدير جماهير الفريق الباريسي الآذان في ملعب بارك دو برانس، بعد تسجيل ميسي، العائد من الإصابة، هدف المباراة الثاني في شوطها الثاني.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني هدفاً جديداً إلى سجلّه، الذي يتضمن 672 هدفاً لصالح فريق برشلونة.

وفاز باريس سان جيرمان، وصيف الموسم السابق من البطولة، بهدفين مقابل لا شيء، بعد افتتاح إدريسا غاي التسجيل في بداية الشوط الأول.