الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بطريقة رائعة.. ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان (فيديو)

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان، في المباراة أمام مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا.

العالم-رياضة

وحل مانشستر سيتي ضيفًا على باريس سان جيرمان في ملعب "حديقة الأمراء" بالجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وانطلق ميسي من منتصف الملعب، ليتبادل الكرة بلمسة واحدة مع كيليان مبابي، قبل أن يسدد من مسافة نحو 18متراً، ويسجّل أوّل أهدافه في رابع ظهور له مع فريقه الجديد، منذ انتقاله من نادي برشلونة.

وصمّ هدير جماهير الفريق الباريسي الآذان في ملعب بارك دو برانس، بعد تسجيل ميسي، العائد من الإصابة، هدف المباراة الثاني في شوطها الثاني.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني هدفاً جديداً إلى سجلّه، الذي يتضمن 672 هدفاً لصالح فريق برشلونة.

وفاز باريس سان جيرمان، وصيف الموسم السابق من البطولة، بهدفين مقابل لا شيء، بعد افتتاح إدريسا غاي التسجيل في بداية الشوط الأول.

روابط ذات صلة

تصريحات غريبة لمايكل أوين: باريس سان جرمان أضعف مع ميسي

بعد تجاوزه بيليه.. ميسي يقترب من معادلة رقم فريد لرونالدو

ميسي بعد تحطيم رقم الأسطورة بيليه: كنت أحلم بهذا منذ فترة طويلة

شاهد.. بكاء ميسي وسط الجماهير بعد ثلاثيته بمرمى بوليفيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة: فرق فنية سورية تعالج وصلة خط الغاز العربي في لبنان دون مقابل

كوريا الشمالية...عقد جلسه مجلس الشعب الأعلى دون مشاركة كيم جونغ أون

صنعاء تحتج على منح عدن صلاحية التصرف بأرصدة اليمن المجمدة

الإمارات تستحوذ على ثلث الواردات الإيرانية خلال 6 أشهر

باستقباله وفدا من علماء الدين الفلسطينيين.. المالكي يرد على دعوات التطبيع

وزير الداخلية العراقي يعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين