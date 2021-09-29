وسم الاربعينية المقدسة ترندنغ علی مواقع التواصل

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واقام المسلمون اربعينية الامام الحسين عليه السلام بتوافدهم من دولهم نحو مدينة كربلاء المقدسة.

اما في الضفة الغربية فارتقی خمسة شهداء في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي. محمود حميدان، احمد زهران، زكريا بدوان، أسامة صبح ويوسف صبح، شهداء قرروا الدفاع عن أرضهم في مواجهة الاحتلال في بلدة برقين قضاء جنين.

وبينما كان الفلسطينيون يُقتلون على ايدي جنود الاحتلال، كان هناك بعض من المطبلين يدعون للتطبيع مع هذا الاحتلال. مؤتمر الخيانة الذي عقد في اربيل في منطقة كردستان العراق، وجمع بحسب التقارير شيوخ عشائر ووجوها عامة عراقية.

في لبنان أطلق ناشطون علی مواقع التواصل، هاشتاغ اعلام السوق السوداء. جاء ذلك بعد انتشار تقارير عن محاولة السعودية شراء حصة في صحيفة النهار وقناة ام تي في اللبنانيتين. لتعزيز حملاتها ضد المقاومة في لبنان ومحور المقاومة بشكل عام.