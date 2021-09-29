الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر مطلع ينفي حدوث اي لقاء بين الادميرال شمخاني مع المسؤولين السعوديين

مصدر مطلع ينفي حدوث اي لقاء بين الادميرال شمخاني مع المسؤولين السعوديين
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

‏نفى مصدر مطلع في الامانة العامة لمجلس الامن القومي حدوث اي لقاء بيين امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني مع المسؤولين السعوديين مضيفا ان مثل هذا اللقاء ليس مدرجا على جدول الاعمال .

العالم - ايران

يتبع ..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شمخاني یشدد على ضرورة طرد الجماعات الإرهابية من العراق فورا

شمخاني: تواجد القوات الاجنبية في الخليج الفارسي يزعزع استقرار وامن المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. شهداء الضفة هشتاغ ترندنغ في فلسطين

ايران مستعدة لتمديد عقد توريد الغاز للعراق

إعادة فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن

مجزرة أربعينية الحسين في أبوجا مرة أخرى.. الشيعة في نيجيريا ضحايا التحالف الوهابي الصهيوني

شاهد كيف وصل وسم الاربعينية المقدسة حد الترندنغ

وزير الخارجية الإسباني يزور الجزائر لضمان إمدادات الغاز