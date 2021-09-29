ماذا يعني مخالفة روسيا لتقرير الوكالة الدولية ينتقد ايران؟

العالم- خاص بالعالم

وقال بوش في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الموقف الروسي ثابت منذ التوقيع على الاتفاق النووي حتى هذه اللحظة، وتحث الولايات المتحدة الامريكية على ان تعود الى هذا الاتفاق وتنفيذه.

واوضح بوش، ان اللوبي الصهيوني هو الذي يسيطر على حكم الولايات المتحدة الامريكية، ولذا فان واشنطن تعمل كما يريد كيان الاحتلال الاسرائيلي ولكن ليس كل ما تريده الاخيرة.

ولفت بوش الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكل يعلم ماذا فعلت في العراق الذي سمح لمفتيشها بالدخول ومع ذلك ضربوا العراق ومن ثم ذهبوا الى ليبيا، مشيراً الى ان القذافي كان قد تخلى عن برنامجه النووي بالمطلق ولكن امريكا ضربت ليبيا وقتلت القذافي ودمرت ليبيا، مؤكداً ان تقرير الوكالة الدولية الصادر ضد ايران هو لقص اجنحتها من اجل عمل عسكري في المستقبل.

وبين بوش ان اجنحة ايران هي الصواريخ الباليستية المتطورة التي تصنعها الشركات العسكرية الايرانية، ولذا فان الامريكي والاوروبي ومن ورائهم الاسرائيلي، يريدون التفاوض مع ايران حول هذه النقطة او اضافتها الى بند الاتفاق المقبل، معتبراً ان الدبلوماسية الايرانية ذكية جداً ولن تسمح بذلك، وايضاً روسيا قالت ان الصواريخ الايرانية شيء لايرتبط بالاتفاق النووي.