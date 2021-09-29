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شاهد كيف وصل وسم الاربعينية المقدسة حد الترندنغ

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصل وسم الاربعينية المقدسة الی حد الترندنغ علی مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - هاشتاغ

وتهافت زوار الامام الحسين من دول عدة نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم اربعين الامام الحسين عليه السلام.

وكتب "عصام الصالح" في تغريدة له تحت وسم الاربعينية المقدسة:"المتتبع لاحداث التاريخ الاسلامي يجد سيلا من الدماء بسبب طغاة بشهوة الحكم، فلم يتوانوا حتى بإراقة دماء نسل النبي واهل بيته والمعارضين لهم، بل واحاطوه بأحاديث مزورة تدعم ملكهم وفتاوى تعذرهم. وهكذا سلسلة من الاكاذيب والاوهام تستمر".

ونشر "ابو جودت" صورة من الاعلى للزوار، معلقاً:" السواد الاعظم والاجمل من الناس".

اما "علي ياسين" فنشر صورة جميلة لطفلتين تقدمان الماء لزوار الإمام الحسين عليه السلام مع هذا التعليق:"تلك القلوب البريئة ماذا رأت في الحُسين حتّى وهبتهُ كلّ هذا العِشق؟".

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