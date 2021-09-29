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إعادة فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن

إعادة فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة سانا اليوم بعودة مركز جابر –نصيب الحدودي مع الأردن لاستقبال حركة المسافرين والبضائع.

العالم-سوريا

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قررت أمس الأول إعادة فتح ‌‏مركز جابر –نصيب على الحدود الأردنية السورية بدءاً من صباح اليوم وفق الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتحه أمام حركة الشحن والمسافرين.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت أواخر يوليو معبر جابر مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب. فيما أوضح مصدر بوزارة داخلية المملكة أن الإجراء تم "نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

وفي 8 أغسطس أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات في معبر جابر سمحت بدخول سائقي الشاحنات السوريين واللبنانيين العالقين على المعبر إلى الأراضي الأردنية.

يتبع..

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