شاهد.. شهداء الضفة هشتاغ ترندنغ في فلسطين

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محمود حميدان، احمد زهران، زكريا بدوان، أسامة صبح ويوسف صبح، شهداء قرروا الدفاع عن أرضهم في مواجهة الاحتلال في بلدة برقين قضاء جنين.

الوحدة الخاصة المعروفة بوحدة دوفديفان في جيش الاحتلال، تتكون ممن يدعون المستعربين والذين يعملون بالتنسيق مع الشاباك ويتبعون للواء الكوماندوس عوز. هذه الوحدة تعرضت لكمين في بلدة برقين حيث اصيب ضابط وجندي في جيش الاحتلال.

شهداء الضفة هاشتاغ ترندنغ دشنه ناشطون بعد ارتقاء الشهداء الخمسة.

في هذا السياق غردت "حنان":"والله لن ننسى ولن نصالح وثأركم آخذين به يا أولاد العمومة و أبناء الدم".

ونشرت "أمل محمد" صورة لخطيبة الشهيد اسامة صبح اثناء توديعه وكتبت:"كانت من المفترض أن تستقبله عريسا لكن شاء القدر أن تستقبله شهيدا".

اما "عابرة سبيل" فنشرت صورة لوالدة الشهيد احمد زهران وعلقت:"أخبريهم عن تجاعيد الوجه التي حفرها دمع الليل الصامت الخجول. أخبريهم كيف عبرت فخ الأمومة ولم تقعي في الكمين. وقفت كالجبال الراسيات شامخة. وقفت يا أماه فأتعبنا وقوفك ولم تتعبي".

اما "وفاء" فغردت:"فقط في فلسطين تكون اهزوجة العرس هي ذاتها اهزوجة الشهادة. في كليهما يُزَفُّ الى حبيبته في ليلة عشق مخضبة بالحناء".