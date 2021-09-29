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مساعد وزير النفط الايراني يعلن استعداد بلاده للنظر في مقترحات العراق لتمديد تصدير الغاز اليه مطالبا بغداد بالالتزام بالعقود السابقة والحالية

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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