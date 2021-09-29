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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم: استئناف العمل في مركز نصيب الحدودي السوري مع الأردن لاستقبال المسافرين وتفعيل التبادل التجاري وتسهيل حركة الشاحنات
مراسلة العالم: السلطات السورية تواصل إجراءات تسلم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين بريف درعا الغربي وريف القنيطرة الجنوبي الشرقي
مساعد وزير النفط الايراني يعلن استعداد بلاده للنظر في مقترحات العراق لتمديد تصدير الغاز اليه مطالبا بغداد بالالتزام بالعقود السابقة والحالية
مصدر مطلع في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: أمين المجلس علي شمخاني لم يجر أي لقاء أو اتصال مع مسؤولين سعوديين ولا توجد خطط في هذا الصدد
مراسل العالم: إصابة احد قيادي الجماعات المسلحة المدعومة تركياً بجروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة إعزاز بريف حلب السورية الشمالي
طالبان تحذر من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني
انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم في اليابان ورئيساً مقبلاً للحكومة
اميركا ترفض منح حق الهبوط لرحلة قادمة من أفغانستان وعلى متنها 117 شخصا بينهم 59 طفلا من الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة
وسائل إعلام سودانية: مقتل 3 ضباط بجهاز المخابرات السوداني باشتباكات مع خلية مسلحة في الخرطوم
وزير الدفاع الأمريكي: فقدنا 2461 جنديا أمريكيا وأصيب أكثر من 20 ألفا آخرين خلال 20 عاما من الحرب في أفغانستان
مراسلة العالم: السلطات السورية تواصل إجراءات تسلم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين بريف درعا الغربي وريف القنيطرة الجنوبي الشرقي
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش
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